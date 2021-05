"Finalmente il 1° giugno ristoranti, bar, pizzerie, pub e cocktail bar potranno riaprire a pieno regime. Mancano ormai tre giorni e ciò avverrà grazie anche alle battaglie e ai confronti istituzionali di MIO Italia, associazione di categoria sorta circa un anno fa proprio per tutelare i piccoli imprenditori sacrificati a vantaggio delle grandi catene internazionali che stanno distruggendo il made in Italy, cioè il vanto principale del nostro paese ai fini turistici. È stato un anno durissimo per il comparto dell'ospitalità a tavola che sta contando i suoi "caduti". I sopravvissuti dal fallimento dovranno rimboccarsi le maniche e affrontare quella che sarà comunque un'estate molto difficile". Lo ha dichiarato Paolo Bianchini, presidente dell'associazione di categoria MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità.

"Qualcuno si è illuso di poter distruggere l'eccellenza italiana conosciuta in tutto il mondo. Ha sbagliato i conti, ci sentiamo più forti di prima anche grazie alla creazione di MIO Italia, associazione di VERI addetti ai lavori". Prosegue così Ferdinando Parisella, segretario nazionale del MIO Italia.

"In questo senso, l'auspicio è che gli italiani visitino anche le perle considerate minori, oltre alle mete dei grandi flussi turistici, dando una mano all'intero comparto enogastronomico, alle eccellenze del territorio, ai piccoli produttori della filiera dell'indotto che fanno grande il made in Italy", ha concluso Paolo Bianchini.

"Oltre ottomila comuni, di cui più del 60% sono sotto i cinquemila abitanti, una risorsa infinita di tradizioni culinarie e culturali, con attività dalla forte impronta identitaria. Attività che hanno fatto del FARE, dell'accoglienza e della libertà, i principi cardine della loro vita e successo. Ecco il perché del Mai Domi" chiude così Ferdinando Parisella.