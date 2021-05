[...] noi, uomini e donne di oggi, possiamo trarre insegnamento da quella vicenda storica, per affrontare la situazione attuale. Perché da quel cumulo di macerie, Aprilia seppe riprendersi: i suoi abitanti furono capaci non solo di ricostruire, ma anche di delineare nuove strade di sviluppo, che hanno reso questo territorio così fertile e florido.

"Le celebrazioni di quest'anno – ha detto il Sindaco Antonio Terra nel suo discorso – cadono in quella che tutti noi speriamo essere la fase finale di una pandemia che, proprio come la guerra, ha sconvolto la nostra quotidianità e pone a tutti noi dubbi e incertezze sul futuro che ci attende.

Erano presenti all'evento, oltre ai rappresentanti di associazioni combattentistiche e d'arma, anche il Sindaco del Comune di Lanuvio Luigi Galieti e gli Assessori Gianluca Mazzi del Comune di Anzio e Fabrizio Tomei della Città di Nettuno, in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni.

Questa mattina, con una contenuta cerimonia presso il piazzale della Stazione di Campoleone e poi in piazza Berlinguer a Lanuvio, il Comune di Aprilia ha celebrato il 77° anniversario dalla Battaglia di Aprilia, ricorrenza inserita nel circuito della Memoria dello Sbarco Alleato.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli