Si chiama Cristian Moroni ha 38 anni ed è nato a Roma e in questi giorni sta vivendo la sua vita a cavallo. Per quanto possa sembrare strano, Cristian Moroni ha deciso di dare inizio ad un viaggio che lo porterà lontano da tutte le comodità di una casa, per cimentarsi in un avventura a cavallo da pianificare on the road, man mano che la strada gli si parerà davanti. Dallo scorso mese di Luglio vive però a Roccasecca dei Volsci con la madre, in località Lucerna, immerso nella natura ed è lì che ha messo appunto l'idea cui sta dando corpo in questi giorni. Cristian Moroni di professione fa l'attore, per lo più in teatro, ma durante il lockdown ha cominciato a mettere appunto un progetto fatto di natura, animali, persone da incontrare, il tutto in un viaggio.

Un viaggio a cavallo che ha iniziato nei giorni scorsi e che lo ha portato in queste ore a raggiungere Roma. L'incedere di questo viaggio è lento e riflessivo. Percorre 50 chilometri al giorno, ma ogni giorno di viaggio sta poi fermo due giorni per consentire al cavallo di recuperare energie. Dopo la partenza certificata lo scorso 24 maggio con il timbro del Comune di Roccasecca dei Volsci, ha certificato il passaggio a Bassiano con un timbro del locale comune datato 25 maggio. Il 26 ha stazionato invece a Doganella di Ninfa, vicino alla vecchia scuola dove si è accampato per far rifocillare il cavallo. Da lì è ripartito alla volta di Velletri per imboccare l'Appia Antica, tagliare il Parco Caffarella e entrare a Roma per costeggiando il lungotevere che risalirà fino a Fiumicino