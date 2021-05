Un hub vaccinale nel Punto Ristoro del Ciap in via della Meccanica, dedicato ai dipendenti delle piccole e medie imprese apriliane, i prossimi 14 e 15 giugno. È questa, in sintesi, l'iniziativa presentata questa mattina in Sala Consiliare in un evento che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Sindaco Antonio Terra, dell'Assessore alle Attività Produttive Alessandro D'Alessandro, del Presidente di Confapi Latina Michele Volpe, del dottor Loreto Bevilacqua della Asl di Latina e del Presidente del Consorzio Indtrustriali Aprilia Marco Braccini.

"La decisione di aprire uno spazio per la vaccinazione dei dipendenti delle aziende del territorio è frutto del dialogo proficuo avviato nelle scorse settimane tra le istituzioni locali e sanitarie e il mondo delle imprese, oltre che dalla disponibilità subito manifestata dal Ciap che ha portato ad identificare una location dedicata, proprio nella zona industriale di Aprilia. "Ringrazio, a nome dell'Amministrazione, le imprese apriliane, che si sono subito mostrate attente e disponibili a studiare iniziative volte a facilitare la campagna vaccinale sul nostro territorio. Un grazie particolare va anche a Confapi Latina e al Ciap – ha commentato l'Assessore D'Alessandro, a margine dell'evento – in queste ultime settimane il ritmo con cui la Regione sta conducendo la somministrazione dei vaccini ha conosciuto un'accelerazione, ma ancora molto è il lavoro da fare per immunizzare la popolazione. Anche per questo, la disponibilità delle nostre aziende è un elemento importante e prezioso". L'iniziativa prevede di somministrare vaccini Astrazeneca ai dipendenti delle aziende che vorranno aderire (per farlo occorre inviare una mail a info@confapilatina.it) nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 giugno 2021, con la possibilità di replicare il 22 e 23, se le richieste dovessero esser molte. L'invito è esteso anche ai commercianti, agli agricoltori e alle aziende agricole, alle aziende che aderiscono al marchio Aprilia in Latium. Il costo dei vaccini – circa 8 euro – sarà sostenuto dalle imprese".

Soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa questa mattina anche dal responsabile vaccinazioni della ASL di Latina dott. Loreto Bevilacqua, così come dal segretario della Cisl Latina Roberto Cecere e da quello della Uil Latina Luigi Cavallo. Al progetto hanno manifestato la propria adesione anche le altre sigle datoriali: Unindustria, Federlazio, Impresa e Confcommercio. La realizzazione dell'hub vaccinale potrà contare anche sul sostegno e il supporto organizzativo del Rotary Club Aprilia–Cisterna.