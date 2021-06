Nei giorni scorsi il Questore di Latina e l'Ispettore Faraoni della Divisione Anticrimine hanno effettuato diversi incontri con gli alunni delle Scuole Secondarie Inferiori del capoluogo. Durante i "webinar", nel quadro della campagna "Questo non è amore" e anche del progetto "PretenDiamo Legalità", è stato dato ampio risalto alle iniziative promosse anche in ordine alla grave piaga della scomparsa dei minori suscitando nei giovani ascoltatori notevole interesse ed attenzione. Inoltre attraverso la collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Latina è stato distribuito materiale informativo a tutti gli Istituti Scolastici della provincia pontina.

