La sede pontina della commissione Tributaria è salva. La mobilitazione della politica è servita a qualcosa, finalmente e nelle scorse ore il Ministero dell'Economia ha chiarito che non ci sarà chiusura e trasferimento. Insomma, la commissione rimane nel capoluogo.

Soddisfazione è stata espressa dal sottosegretario all'Economia Claudio Durigon: «Grazie all'impegno della Lega e alla sensibilità del ministro Daniele Franco, è stata scongiurata la prevista chiusura della Commissione Tributaria di Latina. In questo modo, i cittadini potranno contare su una struttura più vicina evitando trasferte a Roma. I contribuenti della provincia di Latina devono poter contare su una struttura dedicata, accessibile e funzionale. E questa decisione del Ministro Franco va per l'appunto in questa direzione». Sulla stessa linea anche Nicola Calandrini, senatore di Fratelli d'Italia: «Apprendo con piacere che il Ministero dell'Economia ha scongiurato la chiusura della Commissione Regionale Tributaria di Latina. La chiusura sarebbe stata un grave problema per l'utenza costretta a ricorrere alla già sovraccarica sede di Roma, con un aggravio di costi e disagi, e il rischio di un notevole ritardo anche nei tempi di risoluzione dei contenziosi.

Adesso auspico che il governo si impegni anche a rendere la Commissione Regionale Tributaria di Latina pienamente operativa con il giusto e necessario apporto di magistrati e assistenti, come avevo già chiesto nell'interrogazione depositata le scorse settimane e diretta ai ministri Franco e Cartabia».