14- CAVALIERE PR. LGT. DELLA MARINA ANTONIO ALBANESI 15- CAVALIERE COL. DELL'AERONAUTICA ARTURO DI MARTINO 16- CAVALIERE PR. LGT. DELL'AERONAUTICA ANGELO STAMPATORE 17- CAVALIERE BRIG. C. DELLA GUARDIA DI FINANZA ERNESTO MORETTI 18- CAVALIERE FIN. SC. DELLA GUARDIA DI FINANZA LUCIO D'ATINO 19- CAVALIERE LGT DELLA GUARDIA DI FINANZA DOMENICO RENZULLO 20- CAVALIERE TEN COL DELL'ESERCITO GIOVANNI RANUCCI 21- CAVALIERE LGT DELL'ESERCITO GIUSEPPE MARRA 22- CAVALIERE LGT DELL'ESERCITO GIORGIO DE PROSPERIS 23- CAVALIERE TEN. COL. DELL'ESERCITO SALVATORE VERDE 24- CAVALIERE DELL'ESERCITO BRIG. GEN. ANGELO ASSORATI 25- UFFICIALE GEN B. DELL'ESERCITO DOMENICO PACE 26- UFFICIALE GEN. B. DELL'AERONAUTICA ROBERTO DI MARCO 27- UFFICIALE LGT DEI CARABINIERI MASSIMO TIRITERA

1-CAVALIERE DOTT.SSA MIRIAM LICHTNER Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive presso l'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina 2-CAVALIERE ANTONIO SABATUCCI Responsabile del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Latina 3-CAVALIERE SIG. CARLO QUATTROCCHI Presidente della sezione AVIS di Sermoneta 4-CAVALIERE APP. SC. DEI CARABINIERI ROSARIO CARRICHIELLO 5-CAVALIERE LGT. DEI CARABINIERI SERGIO GIUSEPPE BARTOLOTTA 6-CAVALIERE M.LLO C. DEI CARABINIERI ANTONIO FIORE 7- CAVALIERE LGT. DEI CARABINIERI CLAUDIO PARRELLA 8- CAVALIERE LGT. DEI CARABINIERI SALVATORE BARBAGALLO 9- CAVALIERE LGT. DEI CARABINIERI FRANCESCO ARPAIA 10- CAVALIERE S.TEN DEI CARABINIERI ROBERTO IACOVACCI 11- CAVALIERE M.LLO DEI CARABINIERI STEFANO BENEDETTI 12- CAVALIERE SOVRINTENDENTE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO MAURO ANTONIANI 13- CAVALIERE ISP. SUP DELLA POLIZIA DI STATO PIETRO MARASC0

Quest'anno, il conferimento di tali Onorificenze alle persone che, più di altri, hanno sopportato le difficoltà e i rischi della pandemia, talvolta anche a prezzo della vita, con l'anniversario della nascita della Repubblica, ha voluto non solo esprimere un sentimento di dovuta riconoscenza verso di essi, ma anche dare il significato della volontà di rinascita che unisce il popolo italiano, oggi come allora.

Si è svolta questa mattina, in un'atmosfera di sobrietà e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte dall'attuale contesto sanitario, la cerimonia per il 75° Anniversario della Repubblica Italiana.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli