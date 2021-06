Un'iniziativa singolare quella che si è tenuta questa mattina presso la clinica "Casa del Sole" di Formia. Presso l'hub vaccinale della struttura della famiglia Costa si stanno effettuando i vaccini per i maturandi. 170 ragazzi al giorno dall'uno al 3 giugno. Per la giornata di oggi - festa della Repubblica - la Regione ha invitato a consegnare la costituzione ai ragazzi. La famiglia Costa ha voluto rendere questo momento particolare, invitando il commissario prefettizio del Comune, Silvana Tizzano e le forze dell'ordine ad essere presenti in modo che la consegna della costituzione avenisse direttamente da un rappresentante istituzionale