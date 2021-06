Ulteriore passo in avanti verso il ritorno alla normalità per la Biblioteca comunale "Manzù" di Aprilia: dalla prossima settimana, infatti, le sale e i servizi della struttura di via Marconi riaprono anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 19.

Gli ingressi saranno comunque contingentati e sarà necessaria la prenotazione, che potrà essere effettuata contattando il numero 06 9271889 oppure inviando una mail a biblioteca@comune.aprilia.lt.it

Rimane invece invariato l'orario antimeridiano: la biblioteca è aperta di mattina tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

"Siamo ben lieti di poter gradualmente riprendere a garantire i servizi di questo luogo così importante per giovani e meno giovani – commenta l'Assessore alla Cultura Gianluca Fanucci – voglio ringraziare il personale della biblioteca che si è reso subito disponibile e ha permesso l'estensione del servizio".

La riapertura pomeridiana della biblioteca nel periodo estivo avviene in via sperimentale, tenendo conto sia delle risorse attuali che dell'organizzazione richiesta dalle misure di prevenzione Covid.