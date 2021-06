"Visto il successo dell'Open Week Astrazeneca siamo intenzionati a riproporlo anche la prossima settimana con la medesima modalità del ticket virtuale. La formula "tre click e mi vaccino" piace e trova il gradimento dell'utenza per la facilità di accesso e la velocità di somministrazione. Sono state riaperte per le giornate di oggi e domani ulteriori slot alla Nuvola, a Termini, ad Acea Piazzale Ostiense e al Polo natatorio di Ostia".

"Stamane abbiamo superato i 3,6 mln di somministrazioni nel Lazio. Più di un cittadino adulto su due ha ricevuto la prima dose e circa 1 su 4 ha concluso il percorso vaccinale". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D'Amato.

