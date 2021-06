Una giornata dedicata all'ambiente e alla propria comunità. Cori risponde presente e il sindaco Mauro De Lillis ringrazia chi ha partecipato: "Oggi , in occasione della giornata mondiale dell'ambiente, abbiamo dato corso alla pulizia di un pezzo del nostro bellissimo territorio. Tracciato ex stazione a Giulianello, attualmente percorso della Via Francigena. Li, purtroppo , da molto tempo, il malcostume e l'ingnoranza hanno creato una vera e propria mini discarica di rifiuti. L'intervento di diversi volontari, ha permesso che il posto riacquistasse decoro e pulizia, in parte l'intento è riuscito: c'è ancora molto da fare - conclude il sindaco -, ritorneremo. Doverosi i ringraziamenti a tutte le persone che hanno partecipato e che hanno messo a disposizione della collettività i loro mezzi e le loro maestrie: grazie! La Terra è un bel posto e vale la pena lottare per lei".