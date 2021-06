Con decreto presidenziale del 1 giugno scorso la Provincia di Latina ha approvato lo schema di Accordo di programma con la Provincia di Caserta per la disciplina dei rapporti tra i due Enti, ai fini della realizzazione del progetto ‘Intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione dell'impalcato esistente con opere di adeguamento sismico delle pile esistenti del Ponte sul fiume Garigliano di collegamento tra la Strada provinciale Maiano e la Strada provinciale Lauro-Castelforte-Minturno'.

Lo schema di Accordo sottoscritto dal presidente Carlo Medici e dal presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca prevede una serie di attività e procedimenti quali: affidamento dell'incarico di servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte; attività necessarie per l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento; approvazione del progetto esecutivo; indizione delle gare finalizzate all'affidamento dei lavori; esecuzione dei lavori fino alla fase finale del collaudo dell'opera.

Per l'intervento in questione è in programma un apposito finanziamento da parte delle Regioni Lazio e Campania di 2 milioni di euro. Nel caso in cui tale richiesta non dovesse avere esito positivo, entrambe le Province s'impegnano a finanziare l'opera con i fondi MIT, di cui al programma triennale 2021-2023, dedicato alla messa in sicurezza delle opere d'arte, nella ragione rispettivamente del 50% al netto dei finanziamenti eventualmente acquisiti e dedicati all'opera, inserendo la stessa nel proprio Programma Triennale 2021-2023. Ciascuno dei due enti si assumerà poi l'onere della manutenzione del ponte e di tutte le sue parti per la quota parte ricadente nel territorio di competenza, fissata convenzionalmente al 50%.

"Questo intervento di manutenzione straordinaria – sottolinea il presidente Carlo Medici – riveste un ruolo fondamentale non soltanto per i Comuni e i cittadini residenti nelle aree interessate ma soprattutto rappresenta un elemento importante per i rapporti di carattere economico, commerciale e turistico tra le due province. Oltre naturalmente ad essere un impegno concreto in materia di sicurezza e ammodernamento delle infrastrutture viarie e dei ponti del nostro territorio".

"Questo accordo – commenta il sindaco di Castelforte e consigliere provinciale Giancarlo Cardillo – è la dimostrazione che quando la politica cammina sulle giuste gambe riesce a dare risposte concrete alle istanze dei cittadini. Gli interventi sul ponte consentiranno di superare una serie di difficoltà e disagi che la nostra comunità e l'indotto locale hanno subìto. Per me è davvero una grande soddisfazione, sia come sindaco che come consigliere provinciale. Voglio ringraziare sia il mio presidente Medici che il presidente della Provincia di Caserta Magliocca per l'impegno che hanno messo nel portare a termine questo progetto".

E il 17 giugno prossimo Medici e Magliocca parteciperanno ad una riunione presso il Comune di Castelforte organizzata dal primo cittadino Cardillo proprio sul progetto per il ponte.