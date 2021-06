Prende ufficialmente il via, con la possibilità di prenotare il proprio vaccino attraverso il sito www.iomiproteggoinazienda.it, l'iniziativa presentata la scorsa settimana ad Aprilia, volta ad offrire un ulteriore punto di vaccinazione ai lavoratori delle aziende del territorio. "Vogliamo ringraziare di cuore tutti gli attori che hanno permesso di avviare questa iniziativa, dal Ciap e Confapi Latina e alle organizzazioni datoriali coinvolte, dalla ASL al Rotary Club che fornirà i volontari per favorire i flussi all'interno della struttura individuata – commenta l'Assessore alle Attività Produttive Alessandro D'Alessandro – grazie a questa sinergia, possiamo imprimere un'ulteriore accelerazione alla campagna vaccinale sul territorio, consentendo ai lavoratori di accorciare i tempi di prenotazione e mettere in sicurezza se stessi e il proprio lavoro". La nuova postazione per effettuare i vaccini ai dipendenti delle piccole e medie imprese apriliane, sarà allestita il 14 e 15 giugno presso la struttura del Punto Ristoro, in via della Meccanica 38. A sposare il progetto sono stati, oltre al Ciap e a Confapi Latina – che hanno dato il via al progetto – anche le associazioni Unione Artigiani Italiani, Impresa, Claai Assimprese Lazio Sud, Federlazio, Confcommercio Imprese Per L'italia Lazio Sud, Unindustria, Aprilia In Latium. Il Comune di Aprilia ricorda che per poter effettuare la prenotazione, è necessario che la propria azienda abbia preventivamente richiesto il codice identificativo alla propria associazione datoriale. L'Asl di Latina fornirà gratuitamente il vaccino VAXZEVRIA da somministrare, mentre saranno a carico delle aziende i costi del servizio.