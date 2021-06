La caduta dei capelli è una condizione che colpisce una grande percentuale della popolazione. I capelli ben curati, folti e lucenti sono visti in tutte le culture come un attributo di femminilità, un segno di salute e un elemento che influenza l'attrattiva sia delle donne che degli uomini. È quindi comprensibile quanto disagio può causare la caduta dei capelli nelle persone.

Le cause

In media sul cuoio capelluto abbiamo all'incirca 150.000 capelli, di cui normalmente perdiamo giornalmente, durante il processo di rigenerazione, tra 50 e 120. L'aumento della caduta dei capelli può accadere quando si verificano: alterazioni ormonali legate alla gravidanza, menopausa, uso di pillole anticoncezionali, stress, disturbi metabolici (causati da diabete e malattie della tiroide); malattie dermatologiche che colpiscono il cuoio capelluto; carenze nutrizionali (estrema perdita di peso, episodi di anoressia); trattamenti medici aggressivi (chemioterapia); l'uso di prodotti per l'igiene non appropriati e, non ultimo, l'applicazione di prodotti e metodi cosmetici che danneggiano i capelli (tinte ripetute, soluzioni permanenti, l'uso frequente di arricciacapelli e piastre lisciacapelli).

La calvizie

La forma più grave e temuta di caduta dei capelli, poiché è permanente, è chiamata in termini medicinali calvizie. La calvizie, che non è altro che una risposta genetica all'ormone sessuale maschile testosterone, colpisce, ovviamente, gli uomini. Ma anche le donne che hanno eccesso di ormoni maschili nel corpo, in speciale quelle che soffrono di sindrome dell'ovaio policistico o dopo essere entrate in menopausa, possono perdere dei capelli su ampie aree del cuoio capelluto.

Ingredienti da cercare nei cosmetici per fermare la caduta dei capelli

La situazione può essere facilmente corretta se si identifica e si cura la causa dell'eccessiva caduta dei capelli. Gli specialisti del marchio Kérastase, che producono ottimi cosmetici per la cura dei capelli https://makeup.it/brand/29891/, consigliano per una corretta gestione della situazione, prima di tutto, un consulto medico specializzato in tricologia, poi in base alle cause che provocano la caduta dei capelli consultare un endocrinologo o altri specialisti per trovare il trattamento giusto per combattere il problema.

In generale, il problema della caduta dei capelli è più facile da fermare quando la causa è esterna, a meno che non si tratti di una situazione dermatologica difficile. Può essere gestita regolando la dieta in modo da integrare le carenze nutrizionali e utilizzando cosmetici arricchiti con vitamine, minerali e altre sostanze che rinforzano e nutrono i capelli.

Le vitamina E e A: forniscono un'ottima protezione contro i raggi UV e i radicali liberi. I cosmetici che contengono queste vitamine aiutano a rigenerare i capelli più velocemente.

Collagene e olio di avocado: questi ingredienti rigenerano perfettamente i capelli. Olio di jojoba, glicerina e burro di karitè: rendono i capelli più elastici, proteggono dalla disidratazione.

Le ceramidi proteggono i capelli dagli effetti nocivi degli stimoli esterni. La caffeina stimola i capelli a crescere più velocemente e li rinforza per tutta la loro lunghezza.

Prevenzione

Massaggiare sistematicamente il cuoio capelluto con sieri a base di: aminoacidi, peptidi, cheratina, collagene, enzimi, fitormoni, vitamine, minerali o minoxidil, aiuta a nutrire i follicoli piliferi, rafforzando i fusti e aumentando la crescita di nuovi capelli. Affinché questi ingredienti possano assorbire e raggiungere i follicoli dei capelli, è necessario preparare adeguatamente il cuoio capelluto, detergendolo con un peeling e uno shampoo opportunamente selezionato in base al tipo di capelli. Il massaggio regolare del cuoio capelluto con questi sieri, influenzerà sicuramente la crescita e la salute dei capelli.

Nel commercio si trovano vari dispositivi e spazzole per capelli che emettono luce laser e stimolano la crescita dei capelli, rendendoli più spessi e sani.

Trattamenti

Così come sono varie le cause della caduta dei capelli, sono stati concepiti anche trattamenti specifici. La regola di base è: "Più velocemente si reagisce, maggiori sono le possibilità di un trattamento efficace". Si dovrebbe anche diagnosticare correttamente il problema e le cause andando da un tricologo. I metodi di base e più efficaci sono trattamenti e sieri applicati sulle aree locali, vitamine per via orale, fino a farmaci come ormoni o steroidi a seconda della diagnosi fatta dal tricologo.

Gli studi specializzati in tricologia offrono trattamenti locali di mesoterapia con sieri vitaminici o peptidici, che forniscono i nutrienti concentrati appropriati direttamente ai follicoli piliferi, aumentando la crescita di nuovi capelli e rafforzando quelli già esistenti nella fase catagen.

Grazie ai trattamenti di infusione di ossigeno usati insieme a vitamine e aminoacidi, si migliora la microcircolazione sanguigna, portando i principi attivi alle cellule dei follicoli piliferi.

Il trapianto di capelli è una tecnica chirurgica di ispessimento dei capelli, dedicata alle persone con calvizie. Il trapianto può essere effettuato trasferendo follicoli vivi dalla regione occipitale alle zone calve parietali e frontali.

Ci sono molte cause che portano alla perdita di capelli. Le azioni più importanti sono: la corretta diagnosi del problema e iniziare al più presto un trattamento personalizzato sotto controllo medico.