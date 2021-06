Spezzato il sogno degli studenti dell'istituto nautico di Gaeta che dal 4 giugno scorso non è più l'armatore del veliero Signora del Vento.

A dichiararlo, la stessa dirigente dell'istituto nautico "G.Caboto" Maria Rosa Valente.

«Si annuncia ufficialmente che dal giorno 4 giugno l'Istituto Caboto non è più l'armatore del moto veliero "Signora del Vento" - ha spiegato - Ricordiamo brevemente che la "Signora del Vento" era stata acquisita gratuitamente dall'Istituto Caboto attraverso il progetto Laboratori territoriali per l'occupabilità e giunta, dopo una serie di lavori intercorsi tra dicembre 2016 e luglio 2017, a Gaeta tra luglio e agosto 2017».

Unico veliero della marina non militare italiana, ha ospitato tra ottobre 2017 e novembre 2019, oltre 1000 studenti provenienti da tante località italiane ed estere per effettuare percorsi di alternanza scuola-lavoro, ora PCTO, oltre che eventi ministeriali e commerciali ad alto livello. «Purtroppo – ha proseguito la Valente - i numerosissimi appelli lanciati dal Caboto, per portare avanti un progetto unico nel suo genere ma proibitivo da gestire per una sola scuola, sono caduti nel vuoto. Ad aggravare tale situazione è sopraggiunto il sinistro nella notte tra il 16 e il 17 novembre 2019, sinistro che ha spezzato, oltre a due alberi della "Signora del Vento", il sogno degli studenti del nautico di Gaeta, come di tanti altri istituti superiori d'Italia, di partecipare ad una reale esperienza di navigazione e di vita di bordo. Vani sono stati tentativi, a partire da ottobre 2017, di trovare finanziamenti ed accordi non solo per la rimessa in navigazione del moto veliero, ma soprattutto per la gestione futura della "Signora del Vento" e per portare avanti un progetto che consentisse agli alunni degli Istituti di tutta Italia di effettuare concretamente percorsi di alternanza scuola-lavoro, ma, giunti a fino a giugno 2020, persa ormai ogni speranza, il Consiglio d'Istituto del Caboto ha dato mandato al dirigente di avviare l'istituto dell'abbandono nave».