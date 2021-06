Nella mattinata odierna il Sindaco Giada Gervasi ha accolto in Comune gli agenti di Polizia Locale assunti a tempo determinato per il supporto alle attività del Comando nel periodo estivo.

Le 6 unità, che rimarranno in carica per quattro mesi, hanno preso servizio lo scorso 31 maggio e sono state subito chiamate a supportare i colleghi nell'ambito delle attività realizzate per la Terza Tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio, svoltasi sulle acque del Lago di Paola dal 4 al 6 giugno scorsi.

Il rinforzo dell'organico stabile del comando si è reso necessario per garantire il potenziamento di una serie di attività legate alla gestione del territorio comunale, con particolare riferimento al lungomare e alle iniziative di controllo su spiaggia, monitoraggio del litorale e gestione della viabilità.

"Do il benvenuto a tutti i nuovi Agenti di Polizia Locale ai quali auguro un sereno e proficuo lavoro. In estate le criticità del territorio aumentano e il loro supporto sarà indispensabile per la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, sotto ogni punto di vista", commenta il sindaco Gervasi.

Presenti al saluto anche il Comandante Leonardo Rognoni e il consigliere delegato Saverio Minervini.