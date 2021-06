Il Comune indica le aree da destinare agli spettacoli viaggianti. In ritardo sulla tabella di marcia, la giunta ieri ha ratificato la delibera con non una ma due aree in cui sarà possibile collocare le giostre, ma anche il circo.

Ci si sposta fuori dal centro urbano. La prima area resta in località San Martino, nei pressi dello stadio Colavolpe, individuata già con la delibera del 2002 ma sempre ritenuta non idonea. La differenza rispetto al passato, è che ora quello spazio viene esteso. Alla particella 245, si aggiunge una porzione della 242, che è almeno quattro volte più grande della prima, segno che lo spazio individuato all'epoca era insufficiente. La vera novità è però un'altra: un'area comunale da circa 18 mila metri quadrati che si trova a Borgo Hermada, all'interno del terreno comunale di via Bolognini, adiacente alla scuola materna.

La scelta, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Danilo Zomparelli, arriva perché l'area di San Martino «copre esclusivamente le esigenze nel territorio del Comune di Terracina e non concorre a soddisfare le esigenze nei pressi di Borgo Hermada pertanto occorre prevedere, in aggiunta alla precedente, una nuova area presso il Borgo al fine di poter soddisfare le richieste di spettacoli viaggianti presso tale area», si legge nella delibera.

«Siamo consapevoli che il Comune era in obbligo di individuare un'area, come dispone la legge sugli spettacoli viaggianti - ci spiega Zomparelli - e nel farlo abbiamo voluto tenere conto non soltanto dell'area originaria, che è stata ampliata e sarà oggetto di interventi manutentivi, ma anche di soddisfare l'esigenza che proviene da una frazione importante come Borgo Hermada, contemperando tutte le esigenze. Stiamo accelerando anche con i lavori necessari».

Quanto all'area privata di via Leonardo Da Vinci, contestata dai residenti ma invece scelta dai Suffer per allestire il luna park, l'assessore rimanda agli uffici comunali, gli unici deputati a stabilire, dice, se sarà possibile autorizzare il luna park. «Gli uffici stanno valutando l'istanza presentata dai privati per quell'area, noi da parte nostra abbiamo individuato le aree come era di nostra competenza. È interesse di tutti trovare una soluzione per ospitare gli spettacoli viaggianti, speriamo dopo tanti anni di averla trovata».

Non resta che aspettare gli eventi.