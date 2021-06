Prosegue l'attività del Fislas di Latina per la formazione dei lavoratori del comparto agricolo in provincia di Latina. Ogni anno centinaia di dipendenti del settore, insieme alle aziende agricole, scelgono il Fislas per la formazione professionale prevalentemente per i settori della sicurezza sul lavoro e per il rilascio del patentino per l'uso dei prodotti fitosanitari. Nel solo 2019 – il dato è l'ultimo disponibile dopo i rallentamenti dovuti alla pandemia – più di 500 persone hanno partecipato ai corsi organizzati dal Fondo. "E in queste ultime settimane l'attività, seppure a distanza, è ripresa a pieno regime", spiega Mauro D'Arcangeli, presidente di Fislas Latina.

Proprio in questi giorni la Fislas sta tenendo una serie di corsi per la sicurezza nel mondo del lavoro: "Un segmento estremamente importante per la Fislas di Latina che anche lo scorso anno ha fatto la propria parte donando circa 60.000 dispositivi di protezione individuale come mascherine anti Covid e altro materiale. Ogni anno investiamo nel settore della sicurezza per fare fronte alle esigenze formative delle aziende – prosegue D'Arcangeli – e abbiamo intenzione di continuare a fare molto, valorizzando particolarmente la nostra attività, anche per questo 2021 e nei prossimi anni. Il supporto al mondo agricolo è essenziale e Fislas, come sempre ormai da tantissimi anni, vuole continuare a fare la sua parte al fianco dei lavoratori anche a supporto delle loro famiglie come avviene, ad esempio, per le borse di studio riservate anche ai loro figli".