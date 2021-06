Si è tenuta oggi la riunione della Conferenza dei Sindaci richiesta dal sindaco di Terracina Roberta Tintari per affrontare il grave problema del forte ridimensionamento del reparto di ortopedia dell'ospedale ‘Alfredo Fiorini' e della complessiva offerta sanitaria in questa parte di territorio provinciale. "Ringrazio innanzitutto il sindaco Coletta – dichiara Roberta Tintari - per aver risposto velocemente alla mia richiesta di convocazione della Conferenza, la Diretterice Generale della ASL dr.ssa Cavalli e tutti gli amministratori intervenuti. In questo quasi anno e mezzo di pandemia la sanità pontina è stata sottoposta ad una pressione straordinaria. Il mio plauso e ringraziamento va al personale sanitario che ha affrontato con coraggio e dedizione un momento difficilissimo, garantendo le emergenze e standard prestazionali di assoluto livello, seppur ridotti nella varietà di erogazione perchè molte prestazioni legate ad altre patologie hanno dovuto subire ritardi. Ma le criticità dell'offerta ospedaliera e sanitaria nel Centro della Provincia di Latina – prosegue il sindaco – hanno radici molto più antiche rispetto alla straordinarietà della pandemia. È di questi giorni la notizia della riduzione da 12 a 4 posti letto, per il mese di giugno, del reparto di ortopedia del ‘Fiorini' a causa della presenza di soli due specialisti in organico, circostanza che comporta una ridotta assistenza per la chirurgia ortopedica, pronto soccorso e visite. Per luglio e agosto è stata addirittura paventata la possibilità della chiusura del reparto. Come ho scritto nella richiesta di convocazione della Conferenza, credo che la situazione sia insostenibile. La dr.ssa Cavalli ci ha spiegato una serie di situazioni difficili, ma anche riferito alcune notizie che fanno tirare un sospiro di sollievo, almeno per i prossimi mesi. Infatti lunedì 21 giugno prenderà servizio un nuovo ortopedico presso il ‘Fiorini' e un quarto specialista entrerà in servizio il 1 luglio, a supporto del reparto e del pronto soccorso. Si tratta di medici assunti a tempo determinato tramite avvisi pubblici. Si sta per avviare un concorso per ortopedici a tempo indeterminato – prosegue il sindaco Tintari-, ma ci vorrà ancora qualche mese. L'emergenza è stata tamponata con questi avvisi, ma ce ne sono voluti ben 4 perchè il problema principale risiede nella carenza di specialisti e nella considerazione degli ospedali di provincia come esperienze di passaggio. Quindi il reclutamento è difficilissimo. Sempre la Direttrice Generale Cavalli ci ha comunicato che prosegue l'impegno per l'assunzione degli anestesisti, mentre per la Medicina Interna si dovrebbero avere notizie positive già nei prossimi giorni per gli ospedali di Terracina e Fondi. Buone notizie per il recupero della risorse economiche, ultimamente sottodimensionate, per la riabilitazione dai deficit dell'età evolutiva. Un aiuto concreto ai bambini in difficoltà e alle famiglie. Personalmente – conclude il primo cittadino terracinese - sono un po' più sollevata perchè in un territorio già in sofferenza, che tra pochi giorni triplicherà le presenze, non garantire l'ordinario e le urgenze ortopediche sarebbe drammatico. Queste sono le settimane in cui la pratica sportiva viene ampiamente svolta, anche a livello competitivo, e in cui il traffico veicolare si intensifica notevolmente con una più alta probabilità di incidenti di natura traumatica. Non da ultimo c'è anche da considerare che se non si riesce a garantire certe prestazioni sanitarie, in …