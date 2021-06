Salpa oggi la nave KosmosKronos of importers for equitable conditions (battente bandiera del pianta terra) con uno speciale equipaggio determinato a raggiungere una destinazione condivisa. Primario è l'intento di contrastare gli eventi che ci costringono a sopportare inaccettabili disagi dovuti alla degenerazione dei rapporti tra determinati poteri economici e la società civile.

KosmoKronos è un'associazione (senza scopo di lucro) nata per l'obiettivo di aggregare, unire e supportare tutti gli imprenditori attivi nell'import – export e tutti i produttori che non sono più in grado si subire il ricatto della logica speculativa che ha determinato l'incontrollato aumento dei costi di trasporto marittimi e delle materie prime. «Oggi KosmoKronos aprirà le porte e darà il via all'attività associativa in Italia e nelle filiali europee» afferma il presidente dell'associazione Gino Zonta.

L'appuntamento sarà alle ore 18 in via Eugenio di Savoia 5, piano 2 interno 26. Per informazioni kosmokronos.org.