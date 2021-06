Anche quest'anno le scuole Eco-Schools di Latina ricevono l'ambito riconoscimento della Bandiera Verde, la certificazione ambientale che attesta l'impegno nella promozione della sostenibilità attraverso l'educazione ambientale e la gestione ecologica dell'edificio scolastico.

La certificazione internazionale Eco-Schools viene rilasciata dall'Ente Certificatore FEE (Fondazione per l'Educazione Ambientale). Si tratta di un percorso di sostenibilità ambientale i cui miglioramenti sono ampiamente documentati dagli elaborati che ogni anno le scuole sottopongono alla FEE per dimostrare le buone pratiche portate avanti dalla comunità scolastica e non solo: studenti, professori, personale ATA, genitori e associazioni impegnate assieme ad Enti e autorità locali (ABC Azienda per i Beni Comuni di Latina e ASL) nella cornice di una Rete sempre più solida che coinvolge attivamente tutti i portatori di interesse.

Sono 19 i plessi scolastici del Comune di Latina premiati per l'anno scolastico 2020-2021, con più di 10.000 studenti coinvolti.

Le Bandiere Verdi e le certificazioni verranno formalmente consegnate alle scuole mercoledì 21 luglio, dalle ore 18, nell'ambito della Festa delle Bandiere presso Piazzale Loffredo a Capo Portiere, occasione in cui verrà celebrata, alla presenza del Sindaco Damiano Coletta, anche la Bandiera Blu riconosciuta al Comune di Latina.

L'Assessore all'Ambiente Dario Bellini: «È un lavoro davvero importante quello che svolgono i nostri ragazzi grazie al coordinamento dei loro docenti e dei dirigenti. È un progetto che cresce di anno in anno e per questo sento il dovere di ringraziarli a nome di tutta la nostra comunità oltre che dell'Amministrazione. La formazione e le azioni intraprese in ogni singolo istituto rappresentano un veicolo formidabile di conoscenza e presa di coscienza dell'unicità e della fragilità del nostro ecosistema. Confrontandosi oggi con i nostri giovani si percepisce da subito quanta sensibilità su questi argomenti abbiano sviluppato. Una sensibilità che portano ogni giorno nelle loro case e nella comunità e che ci spinge a intraprendere le giuste azioni per la salvaguardia del nostro Pianeta».