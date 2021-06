Domani i clubs di Lecce, Aosta, Ivrea Canavese, Pavia, Parma, Viterbo, Latina, Maglie Sud salento, Agrigento e Alessandria organizzano per l'Arrivo della Pink Road nell'ambito del progetto "Il Soroptmist International per la Via Francigena" la Domenica delle donne francigene: una camminata contestuale sui propri territori di un tratto della via francigena, aperta a tutti/tutte con momenti di approfondimento culturale in convivialità per promuovere, scoprire e riscoprire la bellezza dei luoghi.