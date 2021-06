Con questo caldo può apparire fuori luogo e decisamente fuori stagione parlare di panettoni. Ma converrà fare un'eccezione all'ombra del Tempio di Giove Anxur, per lo chef Nazareno Fontana del ristorante "Il Caminetto" di Terracina, il cui panettone artigianale è stato selezionato tra i finalisti al Panettone Day, celebre concorso presieduto dallo maestro pasticcere tra i più famosi al mondo Iginio Massari, che premia i migliori panettoni artigianali d'Italia e che tra i 12 mila presenti, ha selezionato tra i cinque finalisti, proprio quello firmato da Nazareno Fontana.

La notizia è stata data sugli account social del ristorante e vede in bella mostra lo chef Fontana con il suo panettone. "Vogliamo condividere con voi questa bellissima notizia: il panettone del Ristorante Il Caminetto by Nazareno Fontana è finalista nella categoria "Creativo" al @panettoneday, concorso presieduto da @iginio.massari. Finale a Milano nel mese di settembre", si legge. Iginio Massari è considerato tra i più grandi Maestri Pasticceri italiano nel mondo. Un motivo in più per il territorio pontino di sentirsi orgoglioso. Anche... fuori stagione.