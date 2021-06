Prosegue l'impegno dell'Amministrazione in favore del settore delle attività produttive duramente colpite dal periodo pandemico. Per l'estate 2021 il Comune di Latina ha scelto di coniugare iniziative di rilancio del commercio con operazioni di valorizzazione del settore turistico.

Oggi è stato pubblicato un bando rivolto al settore degli ambulanti per l'assegnazione in concessione temporanea, nella zona della Marina, di 5 posteggi fuori mercato per la vendita di articoli da mare, di un mercato agricolo di vendita diretta, un mercato dell'artigianato, un mercato dell'antiquariato e del collezionismo e un mercato alimentare e non alimentare.

«Attraverso il bando – dichiara l'Assessora al Turismo e alle Attività Produttive Simona Lepori – l'estate 2021 della Marina di Latina sarà animata da tanti mercatini che coloreranno il nostro lungomare anche nelle ore serali. Diverse le zone individuate per l'assegnazione degli spazi: da piazzale dei Navigatori a Borgo Grappa, passando per le aree parcheggio della Strada Casilina Sud e Vasco de Gama. Sarà un'occasione in più di svago, uno stimolo per il turismo e una opportunità di rilancio per numerose attività che insistono sulla nostra Marina che puntiamo a rendere sempre più accogliente e attrattiva».