Due buone notizie per la Città di Cori e per il suo territorio. Con due diversi provvedimenti la Regione Lazio finanzia interventi di rifacimento del manto stradale su tratti comunali, precisamente:

con atto della direzione regionale Protezione Civile della Regione Lazio viene finanziato, con 60.000 euro, il completamento del tratto stradale di via Fontana del Prato;

con atto, invece, della direzione Infrastrutture e Mobilità viene finanziato, con un congruo importo pari a 400.000 euro, l'intervento sulle strade di alcuni colli di Giulianello e cioè via Colle Illirio, via Colle Tenne, via Colle Pero, via Colle Liberti, via Macchiarella e un tratto di via Colle Fossato.

«Nei prossimi giorni – spiega il sindaco, Mauro De Lillis - saremo più precisi sulle tempistiche e sulle modalità di intervento, nel frattempo consentitemi di ringraziare l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cori Ennio Afilani per il lavoro prestato al raggiungimento di questi obbiettivi e la Regione Lazio, nella persona del consigliere Salvatore La Penna, per l'impegno e l'attenzione mostrata, di nuovo, per il nostro territorio e la nostra comunità».

«Eravamo fiduciosi – aggiunge l'assessore Ennio Afilani - che queste richieste di finanziamento per questi due così importanti interventi ci fossero riconosciuti dalla Regione Lazio, cosa che è avvenuta. Non posso che essere soddisfatto. Altre richieste di finanziamenti per altri interventi di uguale importanza sono stati altresì richiesti sempre dall'assessorato ai Lavori Pubblici per altre situazioni che necessitano da tempo di un mirato e profondo intervento. Attendiamo e auspichiamo ovviamente che anche queste altre vengano accolte».