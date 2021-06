Una presenza importante ieri sull'isola: la ministra della Giustizia Cartabia è arrivata a Ventotene in occasione dell'incontro "L'esperienza di Eugenio Perucatti a Santo Stefano: tra passato e presente", organizzato in occasione della presentazione del volume "Perché la pena dell'ergastolo deve essere attenuata".

A ricevere la Guardasigilli, la Commissaria del Governo per il recupero dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano, Silvia Costa,il sindaco Gerardo Santomauro, il presidente dell'Associazione "Per Santo Stefano in Ventotene Onlus", Guido Garavoglia e le autorità militari dell'isola.

«L'opera visionaria di Eugenio Perucatti è mossa dall'intenzione di dare compimento all'articolo 27 della Costituzione, un'opera che darà frutti gradualmente, poco per volta.

Il cammino di Perucatti - direttore del carcere al '52 al '60 - continua anche oggi, non è concluso, ci interpella direttamente offrendoci però anche un metodo fondato su un grande realismo, su un'attenta osservazione dell'esperienza, un continuo dialogo con il contesto sociale nella ricerca di sempre nuove forme della pena», ha dichiarato la ministra Cartabia.

Sono intervenuti Interverranno, oltre alla Ministra e alla Commissaria, anche Luca Pietromarchi (Rettore dell'Università degli studi di RomaTre), Carmelo Cantone (provveditore dell'amministrazione penitenziaria Lazio, Abruzzo e Molise), Lucia Castellano (Dirigente generale per l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova), Manfredi Merluzzi (direttore del Dipartimento studi umanistici di RomaTre), Marco Ruotolo (prorettore con delega per i rapporti con le scuole, società e istituzioni di RomaTre) e Anthony Santilli (responsabile dell'archivio storico di Ventotene e Santo Stefano).

Grande soddisfazione per questa giornata storica in cui per la prima volta una ministra della Giustizia è venuta a Santo Stefano, ha dichiarato la commissaria Silvia Costa, «un segnale di grande autorevolezza che testimonia il forte interesse del Governo per il nostro progetto».

E' stato presentato inoltre presentato il progetto per la realizzazione di un Centro internazionale di ricerca sulla pena.