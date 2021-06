Un tempo il passa parola tra conoscenti era tutto: in questo modo si sceglievano quali prodotti comprare o a quali aziende affidarsi. Sentire le opinioni di chi ha già provato un servizio, infatti, è un modo molto efficace per decidere se usufruirne o no. Quante volte abbiamo chiesto a un nostro amico se vale la pena guardare l'ultimo film uscito al cinema? Con l'avvento di internet, però, il panorama dei prodotti e delle aziende tra cui possiamo scegliere si è esponenzialmente espanso e spesso non conosciamo nessuno che possa darci un consiglio di persona. Per questa ragione ci affidiamo alle recensioni online, che però non sono sempre utili.

Il giudizio di clienti come noi

La prima cosa che cerchiamo è spesso il giudizio di altri utenti, in una versione digitale del passaparola. Le aziende stesse lo sanno bene e non a caso è raro trovare piattaforme che non permettono agli utenti di lasciare una recensione riguardo i prodotti offerti. Attorno a questo sistema sono perfino nati dei veri e propri social media come Goodreads, che permette agli utenti di tenere traccia dei libri letti e di valutarli con un punteggio da uno a cinque. Sappiamo però bene che è sempre più difficile distinguere le recensioni vere tra quelle fasulle. La grande importanza e influenza che le recensioni dei clienti hanno sulle vendite, infatti, ha spesso portato spesso alla proliferazione di recensioni false, spesso pagate. Non è sempre facile riconoscere le recensioni bugiarde, ma possiamo affidarci ad alcuni segnali.

Spesso, infatti, queste recensioni sono molto lunghe e dettagliate, accompagnate da foto o perfino video e pubblicate da utenti che non hanno all'attivo altre recensioni. Per scoprire le vere opinioni dei clienti bisogna spesso controllare tra le recensioni che non hanno attribuito un punteggio pieno al prodotto. In queste sezioni troveremo infatti giudizi più sinceri. Ma non solo, controllare le recensioni negative è anche perfetto per comprendere più a fondo il prodotto a cui siamo interessati. A volte, infatti, un servizio, seppur valido, può non fare per noi, mentre in altri casi non ha soddisfatto le aspettative di alcuni clienti riguardo aspetti che a noi non interessano. Prima di prendere una decisione, quindi, è consigliato controllare diversi tipi di recensioni anche se il prodotto ha, nel complesso, un punteggio molto positivo.

In alternativa è però possibile anche affidarsi ai cosiddetti esperti. Internet è infatti ricco di piattaforme dedicate a recensioni, consigli, commenti e opinioni riguardanti alcuni prodotti o servizi. Se in alcuni casi il tutto è gestito da un team di esperti, a volte l'esperto è un singolo della cui opinione si fidano i suoi follower. Ciò è ad esempio molto diffuso su piattaforme come YouTube, dove alcuni youtuber hanno costruito delle vere e proprie carriere sulle recensioni di prodotti o servizi. In altri casi, invece, possiamo affidarci a più anonimi, ma pur sempre validi, siti web o articoli. Se vogliamo sapere che film andare a guardare al cinema, ad esempio, possiamo controllare il punteggio dei film in sala secondo MYmovies, il sito che raccoglie recensioni e schede di migliaia di film. Allo stesso modo se vogliamo scegliere un casinò online affidabile su cui scommettere possiamo consultare Vegas Slot Online, sulla cui piattaforma è inoltre possibile scoprire quali sono i casinò sconsigliati dagli esperti del sito e quindi da evitare.

Se in questo caso è più raro trovare recensioni palesemente false, è comunque importante affidarsi a piattaforme che operano da tempo nel settore e di cui anche altri utenti si fidano. Questi siti, infatti, devono essere in grado di offrire un giudizio esaustivo che prenda in considerazione le esigenze di tipi diversi di potenziali clienti e di dare i giusti consigli a chi è indeciso se procedere o meno con un determinato acquisto. È quindi fondamentale che le recensioni non siano di parte e non riflettano semplicemente l'opinione personale e i gusti di chi le ha scritte. In questo caso, in un certo senso, il passaparola ancora funziona perché grazie alle opinioni di altri utenti e al successo di queste piattaforme sui social possiamo scoprire quali sono i migliori siti a cui affidarci.

Non è facile farsi strada nel fitto mondo delle recensioni online perché spesso molte di queste sono false o riflettono un'opinione di parte. Con un occhio attento e affidandoci alle giuste piattaforme, però, possiamo scegliere con attenzione quali prodotti acquistare e quali servizi provare senza doverci poi pentire in seguito.