Tre consiglieri comunali di Aprilia entrano nelle due consulte regionali dell'Anci, quella dei giovani e quella delle Donne amministratrici. Ieri a Frascati si sono infatti tenute le elezioni degli organismi, un voto che ha coinvolto amministratori di tutta la regione, decretando l'ingresso nei due organi consultivi di tre consiglieri comunali: Federico Cola (L'Altra Faccia della Politica) e Davide Zingaretti (Aprilia in Azione) tra i giovani e Alessandra Lombardi (Rete dei Cittadini) tra le donne. Un'elezione salutata con favore dell'amministrazione comunale. "E' di certo una buona notizia per la città e per il territorio, che conferma così la sua rilevanza anche oltre i confini provinciali – commenta il sindaco Antonio Terra – faccio i miei migliori auguri ai consiglieri Lombardi, Cola e Zingaretti. Sono certo che sapranno rappresentare al meglio le istanze territoriali e contribuire così all'importante lavoro svolto dall'associazione dei Comuni italiani".