I ragazzi pontini eletti nelle consulte regionali Anci, ci tengono a ringraziare tutti per la fiducia riposta nei loro confronti e sono pronti a dare il meglio di sé in questa nuova esperienza. Hanno così voluto commentare la loro elezione, in una nota congiunta.

Valeria Campagna: "Sono felice e onorata di questo importante risultato che permetterà a me e ai miei colleghi, di rappresentare il territorio della nostra provincia nelle consulte di Anci Lazio. Ho sempre seguito le attività di Anci in questi anni e partecipato alle diverse opportunità di formazione messe a disposizione per gli amministratori, in particolare per noi più giovani, come il Master di primo livello proprio in amministrazione municipale che ho frequentato nel 2019. Anci è un punto di riferimento per i comuni e per noi amministratori e la partecipazione in prima persona nei suoi organismi sarà per me anche una grande occasione di crescita perché potrò confrontarmi costantemente con consiglieri e assessori della nostra Regione".

Salvatore Venditti: "Sono felice di essere stato eletto insieme a tanti amici con i quali abbiamo condiviso un percorso breve, fino ad ora, ma intenso. E sono fiero di rappresentare il territorio nella Consulta. Abbiamo davanti un grande impegno: mettere in rete tutti i giovani amministratori del Lazio, condividere con loro le iniziative di Anci Giovani e formare una classe dirigente dinamica, capace e libera".

Elisa Ricci: "Sono orgogliosa di essere stata eletta alla Consulta dei Giovani Amministratori Anci Lazio. La mia età mi consentirà di essere in carica solo un anno, ma sono convinta che anche in questo tempo possa dare il giusto apporto al lavoro di squadra. Felice e onorata di aver conquistato questo posto con altri ragazzi della provincia di Latina. Non è stato facile, ma ci siamo impegnati: non per avere medaglie da appendere alla giacca, ma per dare a Latina e alla sua provincia la giusta rappresentanza in contesti così importanti; è necessario esserci per dare voce ai nostri territori e ai nostri cittadini. Rilevante anche il risultato dell'elezione della Consulta delle Donne: tre le donne del centro sinistra a rappresentare la provincia: io in qualità di vice sindaco del Comune di Norma, Valeria Campagna, consigliera del Comune di Latina e Carmela Cassetta, consigliera di Santi Cosma e Damiano nonché presidente del Parco Riviera d'Ulisse.

Davide Zingaretti: "Siamo fieri e orgogliosi della nostra elezione all'interno della Consulta Regionale dei Giovani Amministratori. Si tratterà di un lavoro impegnativo e costante, proprio questo motivo siamo certi che l'aver messo a sistema diverse esperienze della nostra Provincia sarà il fattore determinante per un lavoro concreto e in grado di coinvolgere tutti i territori senza lasciare nessun indietro".

"Il gruppo consiliare di Latina Bene Comune si congratula con questi giovani amministratori, tra i quali c'è anche la capogruppo Campagna, e augura loro il meglio che la politica e l'esperienza amministrativa possano riservare. Con impegno e schiena dritta, come già hanno dimostrato in questi primi anni".