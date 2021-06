«Le sopracciglia sono un elemento fondamentale del nostro viso, definite da più esperti la cornice degli occhi. Esse contribuiscono all'intensità e bilanciano i lineamenti e le espressioni del volto. È importante che abbiano la giusta forma, spessore, altezza, proiezione e colore e che siano simmetriche». Un piccolo gesto per una grande azione verso il prossimo: tatuare gratuitamente le sopracciglia alle donne che si devono sottoporre o si stanno sottoponendo alla chemioterapia.

L'idea è dell'Atelier estetico Iresò Beauty di Cisterna. Qui la proprietaria Alessandra Mauriello ha deciso di dedicare parte della sua giornata lavorativa alle donne che combattono contro il cancro, offrendo loro un piccolo aiuto per ritrovare sicurezza e autostima. L'idea della titolare del centro benessere di Cisterna è partita dopo aver letto la storia di una sua collega: «Ho deciso di seguire le orme della mia collega Nunzia Andretti titolare Petra centro estetico a Torre del Greco (NA), lanciando l'iniziativa del Biotatuaggio sospeso. Voglio regalare a chi ha subito chemioterapia il biotatutuaggio alle sopracciglia. Mi toglierò una parte del mio guadagno sui trattamenti per ripagarmi il materiale necessario, e voglio lanciare un invito a tutte le mie clienti a lasciare una piccola donazione per sostenere questa mia iniziativa». Il perché di questa iniziativa è semplice quanto facile da intuire: «Ho messo in atto questa iniziativa che aiuta le donne che affrontano la chemioterapia a sentirsi sempre bellissime e recuperare forza e speranza - sottolineano dal centro - Spesso le donne che sono costrette a curarsi con la chemioterapia per sconfiggere un tumore, subiscono un ulteriore shock con la perdita di capelli e sopracciglia, simboli di femminilità per eccellenza. Un duro colpo che evidenzia ancor più la fragilità psico fisica di chi affronta un'esperienza così ingiusta». Infine l'appello: «Per tutte coloro che volessero usufruire di questo mio servizio, in maniera totalmente gratuita, mi metto a disposizione, per ridonarvi sicurezza e femminilità. Non esitate a chiamarmi al️ 3381686643,oppure passate al centro Iresò beauty Atelier Estetico presso il centro commerciale La Grangia».