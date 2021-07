LOMBARDIA: Milano, Gorgonzola (MI) PIEMONTE: Cuneo VENETO: Portogruaro (VE) EMILIA-ROMAGNA: Baiso (RE) TOSCANA: Camaiore (LU) LAZIO: Priverno (LT) PUGLIA: Monopoli (BA) SICILIA: Patti (ME)

A festeggiare nella quarta estrazione settimanale della Lotteria degli scontrini è il Lazio: due dei premi da 25mila euro, riporta Agipronews, sono infatti finiti nella provincia di Latina, mentre gli altri premi sono andati in Lombardia, Trentino Alto-Adige, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia.

Il fatto Lotteria degli scontrini: doppietta in provincia di Latina Ad Aprilia e Terracina i vincitori dei premi settimanali da 25mila euro. Latina è l'unica provincia che ha registrato ben due premiazioni

