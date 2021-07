Protesta sotto al Comune di Aprilia per chiedere all'amministrazione comunale di attivare azioni concrete contro i problemi derivanti dai vari impianti di rifiuti in città. Per questo alcuni cittadini si sono ritrovati questa mattina in piazza Roma in una sorta di flash mob con uno striscione eloquente firmato "Aprilia Libera", un manifesto per invitare la cittadinanza a partecipare all'assemblea pubblica in programma sabato 10 luglio alle ore 18.30 al parco Falcone e Borsellino di via dei Mille per far luce sulle criticità in materia di rifiuti. "Abbiamo chiesto un incontro all'amministrazione comunale - ci spiega una signora - per affrontare le varie criticità ma nessuno ci ha risposto, perciò abbiamo deciso di organizzare l'assemblea dove spiegheremo tutti i problemi che ci affliggono".