La protesta dei lavoratori della Multiservizi per il ritardo nel pagamento degli stipendi non è passata inosservata nel mondo politico. E se l'intero Consiglio comunale, maggioranza e opposizione, è rimato in silenzio per tutta la giornata a mostrata solidarietà ai lavoratori ci hanno pensato le forze extraconsiliari come MovAp. «Siamo preoccupati per la vicenda legata ai ritardi degli stipendi ai dipendenti della Multiservizi, soprattutto in una fase estremamente delicata come quella attuale. Già nei mesi scorsi - dice Alessandro Mammucari di MovAp - gli stipendi erano stati pagati in ritardo con evidenti difficoltà per le famiglie di tutti i lavoratori coinvolti, ora anche con riferimento alla mensilità corrente sembra paventarsi lo stesso rischio legato ad un difficoltà di liquidità dell'azienda comunale».

Perciò MovAp chiede al Comune di Aprilia di attivarsi per risolvere i problemi irrisolti da ormai tanti anni. «Chiediamo tutti gli sforzi possibili per evitare questo pericolo e cogliamo l'occasione - dice Mammucari - per ricordare all'amministrazione comunale risolvere le criticità irrisolte. In particolare, l'adozione del contratto decentrato più volte richiesto dai sindacati e dalla stessa Ragioneria dello Stato, che nel corso della sua ispezione ha rilevato la necessità di adottare questo importante strumento di tutela aziendale. Oltre alla questione del contratto decentrato va risolto il nodo sul futuro dell'azienda. E' giunto il momento di decidere se revocare o meno lo stato di liquidazione».