È iniziata da pochi minuti fa seconda seduta della conferenza dei servizi per analizzare il progetto di discarica della Paguro, che prevede la realizzazione del sito inquinato di via Savuto e la successiva realizzazione di un deposito di rifiuti nella stessa area della capacità di 660 mila mc per ospitare, oltre ai rifiuti rimossi (67 mila mc), anche i sovvalli provenienti dal Tmb. La Regione Lazio non ha concesso il rinvio della seduta chiesto dalla Paguro per posticipare l'incontro a dopo il 13 luglio quando il Tar si pronuncerà su un ricorso promosso proprio dal proponente, la direzione regionale area Via ha infatti precisato che la seduta non sarà conclusiva e che il pronunciamento potrà essere valutato nella terza seduta. Per conferenza dei servizi l'amministrazione comunale ha deciso di aprire l'aula consiliare ai comitati e alle associazioni che fin da subito si sono schierati contro il no alla discarica. In aula sono infatti presenti Silvano De Paolis del consorzio La Gogna, Anselmo Ricci del comitato

La Cogna da borgata a quartiere, i presidenti dei comitati Borgata Agip, Bellavista e Selciatella per il coordinamento dei quartieri. Presenti in aula anche l'assessore Monica Laurenzi e i consiglieri comunali Vincenzo Giovannini, Alessandra Lombardi, Pino Petito, Roberto Boi, Davide Zingaretti e Giorgio Giusfredi. Tutti schierati per il no alla discarica.