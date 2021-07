Lui è Michele Altobelli, pilota Alitalia di Sonnino che ha pilotato l'aereo che ha riportato questa mattina in Italia la Nazionale di Roberto Mancini. Ha avuto la possibilità di abbracciare la Coppa vinta qualche ora prima dagli Azzurri a Wembley e di salutare uno ad uno gli autori dell'impresa. Lo stesso Sindaco di Sonnino Luciano De Angelis lo ha chiamato: "it's coming to Sonnino, ebbene sì, il pilota dell'Areo Alitalia che ha riportato a casa i nostri eroi Azzurri neo Campioni d'Europa con relativo trofeo è il Sonninese Michele Altobelli.

L'ho chiamato per esprimere i complimenti miei personali, dell'Amministrazione comunale e di tutti i Sonninesi. Mi ha raccontato della sua grande emozione e soddisfazione nello stringere tra le mani la coppa".