Si intitola "Patto per l'agricoltura pontina: norme e contratti" il workshop organizzato dal Fislas di Latina per domani alle 9.30 all'hotel Europa nel capoluogo pontino. Un evento di presentazione del nuovo contratto provinciale del lavoro del settore agricolo. All'incontro saranno presenti gli operatori del settore e i rappresentanti delle associazioni datoriali e verranno delineati, tra le altre cose, gli aspetti essenziali del progetto Laborat finanziato dal Ministero del lavoro e di cui Fislas è capofila.

"Lo scorso mese – ha spiegato Mauro D'Arcangeli, presidente di Fislas Latina – abbiamo sottoscritto un contratto che riteniamo strumento essenziale per la categoria e per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore. Questo momento di approfondimento sarà indispensabile per fare il punto della situazione e affrontare le prossime sfide che partono, inevitabilmente, da quella principale: migliorare le condizioni di lavoro della categoria grazie ad un rinnovato dialogo nel settore tra lavoratori ed imprese con la mediazione delle stesse organizzazioni agricole e quella indispensabile di Fislas. Anche per questo, nel corso dello stesso evento, parleremo di Laborat e del lavoro straordinario che tutti i soggetti coinvolti in questo importante progetto".