Un video da guardare con attenzione, perché i ragazzi sono bravi, si aprono e insegnano qualcosa. Quel video su Youtube dal titolo "All'istituto Rosselli di Aprilia studenti-attori raccontano la pandemia" oggi è ancora più significativo. Oggi che si è tornati liberi di uscire e di riabbracciarsi. Oggi che si è tornati a quel contatto che sembrava lontano. Liberi tutti? Sì ma in questo caso con un'accezione diversa, perché si chiama "Liberi tutti" il corso di teatro dell'istituto "Carlo e Nello Rosselli" di Aprilia realizzato completamente a distanza. Un insieme di brani recitati dagli studenti e in alcuni casi anche scritti da loro. Progetto e video sono stati realizzati dall'Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO), e il corso di teatro ha permesso a tutti gli allievi di aprirsi, vincere la timidezza ed esprimere le loro emozioni. Ci sono brani scritti da artisti e recitati dagli alunni, ma alcuni studenti hanno scelto di mettersi in gioco in prima persona con un testo teatrale scritto da loro, con le loro emozioni. Un bel progetto e un bel video.