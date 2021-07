Un pavone si aggira sul tetto di una scuola a Borgo Hermada, frazione di Terracina. Ed è subito staffetta sui social per recuperarlo. L'allarme è stato lanciato da una residente che vive dirimpetto all'istituto comprensivo. Poi l'immagine e anche un video hanno preso a girare sui social networke ben presto si sono attivati cittadini, docenti, fino ad arrivare al dirigente scolastico. Il problema non è stato individuare il collaboratore per aprire l'istituto di via Bolognini, quanto sarà quello di capire, una volta raggiunto il pavone, come fare a catturarlo per portarlo in salvo, e magari riconsegnarlo al legittimo proprietario. Intanto il pavone cammina, fa il suo particolare verso, e allarga la sua bellissima coda. Sarà da capire di chi è la competenza per interventi di questo tipo.