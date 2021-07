Il sindaco Giuseppe Schiboni ha scritto ai vertici di Acqualatina per chiedere un urgente riscontro sui disservizi che hanno recentemente colpito San Felice Circeo, dall'abbassamento della pressione dell'acqua all'interruzione idrica che, da ieri, si sta protraendo in alcune zone del paese.

"Devo denunciare il rischio igienico sanitario a cui è sottoposta la popolazione – ha scritto il primo cittadino – e soprattutto i problemi che il perdurare di questa situazione può comportare se non prontamente affrontata e risolta. Chiedo un intervento tecnico risolutivo per una situazione che crea gravi difficoltà ai cittadini e un danno economico alle imprese del territorio che non possono, loro malgrado, offrire un servizio adeguato alla clientela."