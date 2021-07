Può un'azienda nata nel 2006 vantare oltre 50 anni di esperienza? Sì, se alle spalle di una realtà così giovane c'è una struttura che, ormai, è un punto di riferimento per la città. Si tratta della Gse - Gestione Servizi Evolutivi, srl con sede nel capoluogo, nata dall'impulso dell'esperienza del Gruppo Benacquista, diventando nel tempo uno dei palyer più innovativi ed efficienti nel panorama dell'insurtech italiano, specializzata in soluzioni "taylor made" sviluppate per importanti clienti sia di respiro nazionale che internazionale dei comparti assicurative e bancari. A raccontare di questa esperienza è l'amministratore unico della Gse, Massimiliano Ciucci, che a 44 anni si trova a guidare una società la cui sfida è quella di essere un'eccellenza in terra pontina.

«Fare eccellenza è sempre difficile - spiega Ciucci - Devi lavorare sodo e crederci, ma i risultati poi arrivano, indipendentemente da dove ti trovi».

Quando racconta della Gse, Ciucci illustra come l'azienda sia cresciuta moltissimo negli ultim anni, tanto che oggi, tra dipendenti, collaboratori e consulenti, vanta uno staff di oltre 25 persone. Ma la società vuole ampliarsi ulteriormente ed è alla ricerca di figure per ampliare il tema di sviluppo.

«L'emergenza Covid ha profondamente modificato il mercato rispetto a come lo conoscevamo, cambiando il modo di interagire sia nella vita privata che nel lavoro - prosegue Ciucci - Un periodo senz'altro difficile, nel quale tuttavia siamo stati in prima linea intensificando i servizi on line che hanno consentito ai nostri Clienti di essere performanti anche in smart working. Per noi ogni giorno è una nuova sfida ed in questo scenario mutato, Gse continua inesorabile la sua crescita ed il suo impegno per una trasformazione digitale e nell'implementazione di nuove soluzioni allargando il suo interesse in settori diversi da quello bancario ed assicurativo come il Welfare ed il Sanitario. Per questo motivo stiamo cercando figure per ampliare ancora il nostro team di sviluppo software. In particolare, vorremmo inserire altri Developer e Senior Developer in ambiente web. Per i non addetti ai lavori, sviluppatori software in ambiente web, App».