Il Comune di Bassiano ha ottenuto di nuovo il prestigioso riconoscimento di Bandiera Arancione. Il Touring Club Italia ha voluto premiare il paese per tutte le caratteristiche turistiche possedute e mantenute durante gli anni, standard di qualità internazionali riconosciuti che hanno permesso di promuovere il turismo e le eccellenze del paese.

Bassiano è tra i più rinomati per la bellezza delle sue mura medievali che avvolgono al proprio interno il centro storico intanto nel suo splendore, è la risultanza della collaborazione fattiva tra le amministrazioni comunali e la popolazione.

È un paese che sa accogliere i suoi turisti al primo impatto, grazie alla sua ampia piazza che fa sentire subito il visitatore parte del paese, parte delle eccellenze culinarie e dei propri prodotti come il prosciutto, parte della sua storia come l'eredità lasciata da Aldo Manuzio e Antonio Cifra. Dal 2010 a tutt'oggi il T.C.I. ha riconfermato per tre volte consecutive la Bandiera Arancione al Comune di Bassiano. A nome di tutta l'amministrazione comunale e di tutta la popolazione, un grazie di cuore al T.C.I e ha tutto lo staff. Grazie.