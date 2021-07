Parte questa mattina il primo camion verso la progressiva normalizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati di Cisterna.

Nei giorni scorsi, la Rida Ambiente s.r.l., l'impianto di trattamento meccanico biologico a cui vengono conferiti i rifiuti di 54 comuni tra i quali quelli della Provincia di Latina, ha comunicato l'improvvisa chiusura della struttura per manutenzione.

L'Amministrazione Comunale di Cisterna, si è immediatamente attivata chiedendo agli altri impianti regionali di Trattamento Meccanico (TM) e Trattamento Meccanico Biologico (TMB) la disponibilità e le condizioni per l'esecuzione nel periodo dal 15 luglio al 2 agosto 2021 del servizio di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati prodotti da questo comune.

Ieri sera, secondo le indicazioni della Regione Lazio e il supporto della Provincia di Latina e della Prefettura, l'Amministrazione Comunale, stante le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ha ottenuto l'autorizzazione per conferire i rifiuti indifferenziati presso due impianti, di cui uno fuori provincia, per un quantitativo complessivo di 25 tonnellate/giorno a partire dalla data odierna.

Pertanto nei prossimi giorni, presumibilmente martedì o mercoledì, il servizio di igiene urbana dell'Azienda Speciale Cisterna Ambiente tornerà progressivamente alla normalità.

In questa fase delicata e complessa, si invita la cittadinanza ad effettuare una raccolta differenziata domestica più attenta.