Una pioggia di milioni per riqualificare la città. L'amministrazione centra l'obiettivo e ottiene il finanziamento di tutti e tre i progetti Pinqua, che avevano partecipato al bando indetto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per la qualità dell'abitare, ricevendo dal governo il finanziamento complessivo di 39 milioni di euro. I tre progetti presentati dal Comune di Aprilia - uno relativo alla riqualificazione di Campo di Carne, l'altro della zona Vallelata e il terzo più complesso perché legato anche a progetti privati contestualizzato in centro tra via Mascagni, via Cattaneo e via Toscanini - figurano infatti tra 271 progetti ammessi in graduatoria per la riqualificazione urbana, obiettivo che verrà raggiunto grazie al finanziamento ministeriale per l'importo complessivo di 3,2 miliardi di euro, su un totale di 290 proposte progettuali presentate.