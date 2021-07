Grazie ad una connessione internet è sempre possibile accedere alle migliori app per scommesse del momento con offerte disponibili scegliendo su quale sport giocare: per questo motivo oggi vogliamo capire quali sono quelli che vengono più seguiti nel mondo. Al primo posto, come era abbastanza prevedibile c'è il calcio seguito da oltre 4 miliardi di persone, quindi considerato il totale della popolazione mondiale il 50 % è tifoso di una squadra, numeri che possono salire durante le grandi manifestazioni che coinvolgono le nazionali visto che la partita può diventare un evento sociale grazie alla quale le persone si trovano insieme per passare un momento in compagnia. Da quando il calcio è diventato sempre più business forse alcuni tifosi soprattutto in Europa hanno perso entusiasmo, ma la globalizzazione e la diffusione di Internet e delle trasmissioni via cavo lo hanno portato in ogni angolo del mondo con la possibilità di espandersi sempre di più in territori come Asia ( il governo cinese negli ultimi anni ha fatto grandi investimenti e vorrebbe organizzare i Mondiali del 2030) o Africa, bacini con potenzialità inestimate dal punto di vista di possibili nuovi utenti.

Al secondo posto invece, per noi italiani anche a sorpresa visto che qui non ha un gran seguito, c'è il cricket, uno sport di squadra praticato con mazza, palla e guantoni che si gioca undici contro undici, Nato in Inghilterra e gia sport nazionale dal 1700 è molto diffuso nelle ex colonie britanniche o paesi del Commonwealth soprattutto in India, Bangladesh e Pakistan. Sull'ultimo gradino del podio di questa speciale classifica troviamo il basket con l'Nba che viene seguita dai diversi appassionati in tutto il mondo. La lega americana è diventata celebre nel mondo per la capacità di attrarre i migliori giocatori caratteristica che di conseguenza ha fatto aumentare gli introiti e gli stipendi fino a toccare cifre e ingaggi elevati.

L'hockey con 2 miliardi di tifosi considerando sia la variante su prato che sul ghiaccio si classifica al 4 posto ed è molto diffuso in Nord America, Canada, Russia e Germania. Come abbiamo visto fin ora sono tutti sport di squadra, ma il tennis è il primo sport singolo ed è al 5 posto. Secondo una ricerca del 2019 il tennis è praticato circa dall'1,17 % della popolazione mondiale che vista così può sembrare bassa ma tradotta in numeri significa più di 81 milioni di persone alla quale bisogna aggiungere chi lo pratica ancora di più a livello amatoriale tra amici e coloro che lo seguono solamente dal vivo o in televisione.

La pallavolo si mette tra il tennis e tennistavolo ( quello che molti chiamano ping pong) e secondo uno studio pubblicato da linkiesta è anche lo sport nella quale gli italiani riescono meglio. Il tennistavolo invece è molto diffuso in Asia e in Cina è addirittura lo sport nazionale con migliaia di persone che affollano i palazzetti durante le partita. Lo sport nazionale americano del baseball si colloca solamente all'ottavo posto e in Italia è quasi più conosciuto per le storie raccontate da Hollywood rispetto alle persone che lo praticano o conoscono le regole. Infatti vedere una partita senza sapere i fondamentali e come funzionano i punteggi può essere una cosa molto noiosa che rischia di allontanare i neofiti da questo sport.

Il Rugby si colloca davanti al Football anche se il Super Bowl è uno degli eventi più importanti del calendario americano anche perché non è solo una partita ma una manifestazione che coinvolge anche grandi artisti musicali che si esibiscono in performance mostruose e spettacolari tra un tempo e l'altro, con le campagne pubblicitarie che costano milioni di dollari anche per pochi secondi, dato che comunque hanno un grande riscontro di spettatore che lo seguono da ogni parte del mondo.