"È stato un incontro molto cordiale e proficuo, ho detto loro che l'Amministrazione è pronta a collaborare per giungere quanto prima ad una soluzione del problema, ovviamente nel rispetto delle normative vigenti. Gli uffici del Suap, che ringrazio, si sono immediatamente attivati e nel corso dell'incontro i commercianti del Morbella hanno potuto constatare che l'impegno del Comune è concreto. L'auspicio è che si possano riaprire nell'immediato almeno le attività esterne all'area interessata dai lavori. Continuerò a seguire con estrema attenzione questa vicenda, l'Amministrazione ha intenzione di fare la propria parte a tutela dei commercianti e in particolare delle attività che trattano prodotti a scadenza breve o che offrono servizi medico-specialistici. L'interlocuzione proseguirà anche nei prossimi giorni, l'obiettivo è garantire la sicurezza di tutti e salvaguardare il lavoro delle attività del centro".

"Questa mattina ho incontrato gli operatori del centro commerciale Morbella, oggetto di una ordinanza di chiusura emessa dal Comune su richiesta dei Vigili del fuoco che hanno riscontrato una serie di carenze dal punto di vista della sicurezza". Così, in una nota, l'assessore alle Attività Produttive di Latina, Simona Lepori.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli