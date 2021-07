Presentati questa mattina, gli interventi per migliorare l'accessibilità, il turismo e l'economia del territorio che verranno realizzati dai tre Comuni del sud pontino grazie al bando regionale destinato ai Comuni costieri, che investe complessivamente oltre 27 milioni di euro su tutto il litorale laziale, dei quali oltre 21 milioni finanziati dalla Regione

Prosegue il tour della Regione Lazio nei Comuni costieri che beneficiano del contributo regionale per interventi di rifacimento dei lungomare, miglioramento dell'accessibilità delle spiagge, realizzazione di piste ciclabili e pedonalizzazioni con incremento degli spazi verdi pubblici. Si tratta di azioni che verranno realizzate da 15 Comuni del litorale laziale attraverso i fondi del bando regionale "Piano degli investimenti straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale" che sono stati assegnati ai 14 progetti vincitori (uno verrà realizzato congiuntamente da due Comuni).

"Qualità, accessibilità, fruibilità per lo sviluppo locale e turistico" è il titolo del primo incontro che si è svolto questa mattina a Minturno, presso lo stabilimento balneare "Lido i Delfini" e a cui hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università e Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli, il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, e il dirigente Area Misure per lo Sviluppo Economico, Territorio, Litorale e aree urbane, Direzione Regionale Sviluppo Economico, Paolo Alfarone.

L'intervento prevede il restyling del parco "Josemaria Escrivà" in località Recillo, un luogo di aggregazione per tutta la comunità di Minturno e per i turisti, che presenta notevoli potenzialità di sviluppo grazie alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'area e all'ampliamento della qualità e quantità dei servizi realizzati con questo progetto. Un progetto che prevede, oltre al potenziamento dei percorsi pedonali del lungomare, anche: aree relax, fitness e per attività ludiche, nuove piantumazioni di essenze e arredi urbani e uno spazio culturale multifunzionale per manifestazioni ed eventi. L'investimento totale è 930 mila euro, di cui oltre 502 mila da contributo regionale.

"Da Gaeta a Formia: la riqualificazione della riviera di Ulisse" è invece il titolo del secondo incontro che ha unito la presentazione degli interventi programmati nei due Comuni del Golfo. Oltre all'assessore regionale, Paolo Orneli, e al dirigente Area Misure per lo Sviluppo Economico Territorio Litorale e Aree Urbane, Paolo Alfarone, hanno partecipato all'evento, che si è svolto presso l'aula consiliare del Comune di Gaeta, il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, e il commissario prefettizio al Comune di Formia, Silvana Tizzano.

Con un investimento totale 1.787.000 euro, di cui 980 mila da contributo regionale, il progetto del Comune di Gaeta prevede il completamento della passeggiata a mare e la riqualificazione del lungomare e del molo S. Maria nel quartiere Sant'Erasmo e della relativa area di parcheggio. E poi: la sistemazione della banchina antistante piazzale Caboto con l'obiettivo di risolvere i fenomeni di "inondazione" da mare mosso. Completano gli interventi la realizzazione di un parapetto a protezione dei pedoni verso il mare; una pista ciclopedonale, in continuità con quella realizzata sulla porzione di lungomare già riqualificato, il rifacimento delle pavimentazioni e la creazione di un'area relax con palme al molo e l'installazione di vele ombreggianti sulla passeggiata lungo via Bausan.

La riqualificazione complessiva del waterfront di levante è l'obiettivo del progetto su cui il Comune di Formia investe 1 milione di euro, di cui quasi 550 mila da contributo regionale. Gli interventi prevedono: la realizzazione di una passerella ciclo-pedonale con pubblica illuminazione intelligente, la creazione di una piazza, con annessi servizi, come raccordo tra la passerella ciclo-pedonale e il parco pubblico De Curtis dove verrà rifunzionalizzato e razionalizzato il parcheggio, nuovi punti di erogazione d'acqua pubblica e per la raccolta della plastica abbinati, questi ultimi, a sconti per l'accesso a vari servizi. Verranno inoltre create delle zone d'ombra con pensiline fotovoltaiche, messi in sicurezza e valorizzati i reperti di opere murarie romane lungo la spiaggia, installate colonnine di ricarica per auto elettriche e realizzata un'isola ecologica. Completano il progetto il collegamento del sistema dei percorsi ciclo-pedonali con quelli esistenti o programmati e in corso di realizzazione e la realizzazione nella piazza di un'area destinata all'assistenza di primo soccorso e di presidio medico estivo.

"L'impegno della Regione per il litorale va avanti perché siamo ben consapevoli che l'economia del mare è una risorsa importante, capace di generare ricchezza, lavoro di qualità e innovazione per i territori. I progetti presentati oggi dai Comuni di Minturno, Gaeta e Formia, e che riceveranno un contributo complessivo dalla Regione di oltre 2 milioni di euro, porteranno nuovi importanti servizi e infrastrutture di qualità che miglioreranno l'esperienza dei turisti e il quotidiano dei cittadini durante tutto l'anno. Sono progetti che rientrano appieno nella strategia che la Regione mirata a dare vita a un nuovo modello di sviluppo, più sostenibile, più inclusivo e che guardi al futuro", ha dichiarato l'assessore regionale Paolo Orneli.

"Il restyling del Parco Escriva de Balaguer, sul lungomare di Scauri – sottolinea il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli – rappresenta una concreta risposta degli enti locali ai bisogni di una realtà turistica che intende rilanciare la propria immagine ed offrire maggiori opportunità alle famiglie in vacanza sul nostro litorale e a quelle residenti nel comprensorio. Il sostegno economico della Regione costituisce il tangibile segno di un'azione sinergica tra istituzioni impegnate da tempo, a vari livelli, nella riqualificazione del territorio".

"L'Amministrazione comunale di Gaeta – ha dichiarato il sindaco Cosmo Mitrano – nell'ambito delle politiche di sviluppo locale, ha attuato un programma di interventi finalizzati a riqualificare e valorizzare anche lo splendido lungomare Caboto che, nel centro storico, si congiunge con il Molo S. Maria e si conclude in via Bausan. In tale ottica si inserisce il completamento della passeggiata che non tiene conto soltanto dell'aspetto più funzionale dell'area ma vuole anche raccontare la storia del luogo attraverso uno studio dettagliato della pavimentazione che richiamerà il profilo dei Bastioni di Gaeta. Oltre alla sistemazione delle aree interessate dall'intervento ed il restyling del Molo S. Maria, l'area pedonale sarà attraversata dalla pista ciclabile per incentivare una mobilità sostenibile. Restituiremo quindi alla città una passeggiata dal fascino unico che, protraendosi sul mare attraverso il molo, regala un panorama mozzafiato a 360° che spazia dal Golfo di Gaeta al centro storico di una città che si afferma, a giusta ragione, sempre più una delle mete più ambite dai turisti sia italiani che stranieri".

"Con il progetto finanziato, l'Amministrazione Comunale di Formia riuscirà a concretizzare un passo significativo e strategico verso l'obiettivo di ristabilire un rapporto di contiguità fisica e funzionale tra la città e il mare, in un contesto di sicurezza e fruibilità e, al contempo, di miglioramento della qualità dell'offerta turistica e ambientale.

Il percorso oggetto del bando, in particolare, renderà fruibili tratti di mare che soffrono oggi di una ridotta accessibilità, realizzerà uno spazio pubblico godibile anche al di fuori della stagione estiva, valorizzando le tantissime ricchezze archeologiche presenti lungo il tratto costiero" ha dichiarato il Commissario Straordinario del Comune di Formia Silvana Tizzano.