Ilary Blasi accompagnata da un'amica si è cimentata nel volo dell'angelo a Roccamassima. La showgirl ha documentato tutto attraverso il proprio profilo Instagram, prendendo in giro il marito Francesco Totti che non l'ha voluta accompagnare in questa esperienza in quanto "ha paura".

Il sindaco di Roccamassima Mario Lucarelli ha commentato: "Siamo onorati della presenza di Ilary Blasi, un saluto a Rocca Massima con una promessa di tornare in compagnia del grande Capitano".