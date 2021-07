Giuseppe Conte fa tappa al Tuca Tuca, noto ristorante di Aprilia. L'ex presidente del Consiglio dei Ministri e attuale leader del Movimento 5 Stelle ieri ha fatto visita alla storica trattoria al chilometro 50,600 della Pontina, un pranzo con la famiglia per poi ripartire per un weekend di relax molto probabilmente verso il mare. Una presenza che non è passata inosservata ma che è stata ben gradita dai titolari del ristorante, che hanno immortalato l'incontro con una foto pubbilcata sui social. "Buongiorno ex presidente, una bella sorpresa per i 50 anni e un giorno di attività", hanno scritto su facebook i titolari del locale che proprio ieri ha compiuto mezzo secolo di vita e che è stato chiamato così in onore di Raffaella Carrà, che proprio nel 1971 a Canzonissima lanciò la celebre canzone Tuca Tuca. "E' venuto qui con la famiglia, è stata una sorpresa - spiega Stefano, titolare insieme ai fratelli del ristorante - perché non abbiamo conoscenze dirette con lui, possiamo solo dire che è stato un gran signore".