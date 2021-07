Per incoraggiare la legittimazione degli immobili realizzati in assenza dei requisiti, quindi in parziale difformità al regolamento edilizio e alla legge regionale 15/2008, il Comune di Aprilia abbatte le sanzioni pecuniarie. Una misura che, rendendo più semplici e meno dispendiose le pratiche con la riduzione delle sanzioni richieste, indirettamente andrà a favorire tutti quei cittadini che per difformità edilizie anche di poco rilievo, sono rimasti tagliati fuori dalla possibilità di usufruire del Superbonus, le risorse messe a disposizione dallo Stato per efficientamento energetico, interventi di riqualificazione che contemplino il raggiungimento dei requisiti antisismici per l'edificio, installazione di pannelli e di ricarica dei veicoli elettrici. Insomma un ampio raggio di interventi, quelli che prevedono la detrazione del 110% sulle spese sostenute, rendendo l'opportunità ghiotta sia per le abitazioni indipendenti sia per i condomini e in molti hanno scelto di avviare le pratiche per aderire. Proprio a quel punto sono emerse tutte le criticità, in quanto per poter aderire al superbonus è requisito necessario che l'edificio sia a norma, anche rispetto ai piccoli interventi realizzati in un periodo successivo. Un requisito che non sbarra la strada solo a chi ha realizzato abusivamente gli immobili o effettuato modifiche sostanziali (con cambi di destinazione d'uso o di cubatura) e in assenza di titolo, ma anche a chi, pur in assenza di segnalazione di inizio lavori, abbia realizzato interventi non sostanziali, ossia non tali da aver comportato modifiche volumetriche. Una equiparazione tra situazioni tanto diverse, che è emersa proprio nel momento in cui il Comune di Aprilia ha ricevuto un elevato numero di richieste di sanare le difformità progettuali degli immobili, spesso e volentieri proprio per la volontà dei proprietari di aderire al superbonus. E così, recependo le istanze pervenute dal basso, il Consiglio comunale ha approvato la delibera che, pur rispettando i parametri dettati dalla Regione Lazio nella legge 15/2008, riduce al minimo la sanzione solo per chi abbia realizzato interventi edilizi in assenza di Scia e che non abbiano comportato aumenti di cubatura. La misura è applicabile sia agli immobili residenziali che non residenziali e ciò permetterà ai proprietari di sanare le piccole difformità che bloccano la strada alla richiesta del bonus statale, versando al comune una sanzione ridotta al minimo, per un importo che scende a 1000 euro.