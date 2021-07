Da qualche ora i volontari di Tartalazio e il personale della guardia costiera dell'ufficio circondariale marittimo di Terracina sono intenti a recintare un'altra porzione di spiaggia, questa volta tra gli ombrelloni del lido del Sirenella, all'inizio della spiaggia di Ponente. Ancora non si conoscono i dettagli, con tutta probabilità la Caretta caretta ha deposto le uova la notte scorsa e ad allertare gli addetti alla spiaggia sono state le classiche tracce lasciate dal suo cammino.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli